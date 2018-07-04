Вечерняя программа в Калинковичах

Музыкальные поздравления от лучших артистов День независимости звучали возле Калинковичского районного центра культуры.

Эпицентром праздничных гуляний в Калинковичах стала площадь между райисполкомом и центром культуры. В половине десятого вечера людей не так уж и много: видимо, сказывается холодная погода. Но настроение у присутствующих – бодрое и задорное. В такое позднее время продолжают работать торговые палатки. Общепит радует вкус местных жителей ароматным горячим шашлыком, а глаза – эстетическим оформлением палаток. Даже из стандартных булок хлеба здесь сумели создать настоящие шедевры. Пока маленькие калинковичане осваивают велосипеды, самокаты и аттракционы, взрослые зажигают под танцевальные мелодии и делятся друг с другом эмоциями.В День независимости, конечно, звучат и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.На сцене под открытым небом выступают лучшие местные артисты. Их имена знакомы практически каждому жителю Калинковичей. Репертуар широкий – от легендарной «Катюши» до патриотической «Белой Руси» и современных хитов Светланы Лободы и Егора Крида. Ближе к 11-ти вечера количество празднующих День независимости значительно увеличилось. Горожане собрались, что вместе со всей страной принять участие в песенной акции. В едином порыве тысячи белорусов пели гимн своей страны.Финальным аккордом празднования Дня независимости в Калинковичах стал большой салют. Десятки залпов яркими огнями украсили небо над площадью.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ