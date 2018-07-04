В центре внимания – ветераны Великой отечественной

День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День Победы – эти праздники взаимодополняемые. Именно благодаря Победе в одной из самых кровопролитных войн мы сегодня отмечаем День республики, суверенной, независимой, мирной, толерантной. С каждым годом свидетелей и непосредственных участников того кошмара, который на протяжении 4 лет творился на территории страны, становится все меньше. Годы берут свое, поэтому так ценно и важно говорить им «спасибо», это тот случай, когда благодарностей много не бывает. Александр Иосифович Игнатович 9 мая отметил юбилей, 95 лет. Символично, что ветеран родился именно в этот день, родился дважды, в 1923, и в 45. Ужасы войны помнит до сих пор, о жизни тогда не думал, думал, как бы победить врага, который вторгся на его родину.Представители районной администрации, депутаты, предприятия и организации накануне главного республиканского праздника посещают самые важные адреса, чтобы от всех мозырян поблагодарить ветеранов за Победу.

3 июля Мозырщина с размахом будет отмечать День независимости. Эта заслуга именно этих людей, их Подвиг жив и будет жить, в нашей памяти, в наших сердцах.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ