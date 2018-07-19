Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора «Ельской мебельной фабрики» и бывшего главного инженера этого предприятия

Следственный комитет поставил точку в деле директора «Ельской мебельной фабрики». По данным следствия, руководитель взаимовыгодно «сотрудничал» со столичным частным предприятием. Условия соглашения сторон были просты: обвиняемый обещал обеспечить закупку у конкретной коммерческой структуры товарно-материальных ценностей для нужд фабрики, а также их своевременную оплату. Взамен на специальную платежную карту директор минской фирмы обещала перечислять от 3 до 10% стоимости закупаемых фабрикой товаров. За полгода – с декабря 2016-го по май 2017-го в качестве взятки было перечислено более 6-ти тысяч рублей. Другая часть криминальной схемы относится к осени 2017-го, когда обвиняемый вступил в сговор с бывшим главным инженером мебельной фабрики. Будучи председателем конкурсной комиссии по проведению закупок, последний должен был обеспечить победу столичного частного предприятия в тендерах. За это оба фигуранта получили незаконное вознаграждение на общую сумму не менее 3,4 тыс. рублей. Действия представителей Ельской мебельной фабрики квалифицированы как получение взятки в крупном размере. Директор коммерческой структуры – дача взятки в крупном размере. Сейчас все находятся под стражей. Заключительное слово – за судом.