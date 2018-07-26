Уникальная операция по установке крупногабаритного оборудования прошла на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Уникальная операция по установке крупногабаритного оборудования сегодня прошла на Мозырском НПЗ. Вакуумная колонна Ц-402 – важная составляющая комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Строительство Н-Oil, так еще называют комплекс, самый масштабный проект за всю историю развития завода. Можно сказать, сегодня строители сделали очень важный шаг в его реализации.

Раннее утро. На строительной площадке комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков начинается уникальная операция. Вакуумная колонна Ц-402 должна занять свое место на постаменте. 42 с половиной метра в высоту, около 9 метров в диаметре. Вес оборудования 316 тонн. Крупногабаритный груз ранее прибыл из Италии на специально построенный причал. Сегодня в стесненных условиях строительной площадки начинается его монтаж. Работы по установке решено было выполнять своими силами, без привлечения специализированных сторонних компаний. 3 мощнейших крана, грузоподъемность одного из которых 650 тонн, профессионализм строителей, тщательная подготовка и расчет. И вот уже колонна занимает свое место на пьедестале. Операция прошла, что называется, без сучка, без задоринки.

Сегодня сделан еще один шаг к реализации самого масштабного проекта в истории Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Установленная колонна предназначена для разделения вакуумного газойля на фракции, которые идут в дальнейшую переработку и остаток. Она – важная составляющая комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Строительство комплекса Н-Oil было начато в 2014. Реализация дорогостоящего проекта позволит увеличить глубину переработки нефти c 75 до 90%, нарастить объемы выпуска товарных дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов, снизится производство мазута. Содержание серы в нем уменьшится до 1%. Все это в перспективе. Сегодня строители и нефтепереработчики стали на шаг ближе к цели.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.