Тренер-художник Галяк

На стадионе в Козенках прошел футбольный турнир памяти известного тренера Бориса Галяка. Одним из главных действующих лиц мероприятия стал его сын – Александр Галяк, который в это же время пригласили нашу съемочную группу увидеть…. выставку собственных картин.

Страсти по мундиалю почти улеглись, но в памяти болельщиков этот Чемпионат мира останется надолго. И вполне возможно, кто-то из мальчишек 8-10 лет, которые сейчас бегают по стадиону в Козенках, есть будущие звезды игры номер один. Бесконечную любовь к футболу маленьким мозырянам сегодня прививает детский тренер Александр Галяк.

Развивать в каждом юном футболисте технику, а позже и тактику футбола Александру Борисовичу помогает большой опыт. А еще, конечно, генетика. Его отец – Борис Матвеевич внес значительный вклад в развитие мозырского футбола. Ежегодно юношеские команды принимают участие в турнире памяти. Продолжая семейные традиции, тренер Галяк уверен, футбол воспитывает настоящих мужчин! Уже после завершения турнира Александр Борисович приглашает съемочную группу увидеть…. выставку собственных картин. Удивительным образом в одном человеке сошлись спортивный и творческий таланты. Авторский стиль Александра Галяка привлекает внимание даже неискушенного поклонника живописи. Среди любимых направлений – портрет и пейзаж. Работ – десятки, хотя рисует тренер, как и подобает творческой личности, под настроение. Некоторые картины уже украшают стены друзей и родственников. Увидеть их могли ученики и родители 14-й школы, где работает мастер. В планах Александра Борисовича персональная выставка. Главное, между детскими тренировками найти время для ее организации. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.