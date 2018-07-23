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Рубрика: Новости

Столичный житель направлялся на «химию» в Мозырь, чтобы отбыть наказание за неуплату алиментов, но по пути напал с ножом на подростка

23 июля 2018, 16:08

37-летний столичный житель направлялся на «химию» в Мозырь, чтобы отбыть наказание за неуплату алиментов, но по пути напал с ножом на подростка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Это место на бульваре Юности мозыряне часто называют «Бродвеем». Днем гуляют мамы с колясками и пенсионеры, а вечером – компаниями собирается молодежь. Одна из таких тусовок июльским вечером привлекла внимание 37-летнего жителя Минской области. Встреча двух сторон завершилась возбуждением уголовного дела. Подросток обратился в милицию. Найти нападавшего оказалось легко: он не только злостный хулиган, но и неплательщик алиментов. Сейчас продолжается следствие. Гостю Мозырщины грозит до пяти лет «условно» или от трех до десяти лет тюрьмы.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.

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