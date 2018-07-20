Спасатели ОСВОДа продолжают напоминать населению о мерах безопасности. Только в июле этого года на водоемах Мозырского района утонули два человека

46-летний мозырянин погиб во время рыбалки. Утром 8 июля он отправился с удочкой на технический водоем в деревне Зимовищи Мозырского района. А около 11-ти часов на поверхности воды было обнаружено его тело. Причины и обстоятельства гибели мозырянина устанавливают правоохранители. А спасатели районной организации ОСВОД не устают напоминать о важности соблюдения элементарных правил безопасности. С начала июля это был уже второй случай утопления на Мозырщине. 1 июля водолазы спасательной станции извлекли из Припяти тело жителя Калинковичей. Позже в крови погибшего эксперты обнаружили больше двух промилле алкоголя. В период отпусков и летних каникул усилено патрулирование городского пляжа и мест несанкционированного отдыха. К слову, в нынешнем сезоне подписано решение Мозырского райисполкома, согласно которому установлены места, официально запрещенные для купания. Среди них – река Припять, кроме территории городского пляжа – озера в Махновичах, Михалковской Рудне, Моисеевке, Глиннице, Творичевке, Матрунках. А также озеро Бергут в Барабаровском сельсовете и река Тур на территории Прудковского сельсовета. Административный кодекс поясняет, что купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.