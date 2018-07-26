Социальный проект «В одном измерении». Вычеркнуть себя из так называемой группы риска «инсульт-инфаркт» вполне возможно

Диагноз «инсульт» часто звучит как приговор. Иногда он становится причиной гибели людей, порой в самом расцвете лет, а иногда обрекает человека на тяжелую инвалидность. Специалисты едины во мнении: предупредить и избежать инсульта можно. Вместе с тем, только лишь усилий врачей в борьбе с инсультом недостаточно. Именно поэтому Министерство здравоохранения, Национальный портал о здоровом образе жизни «Здоровые люди» и компания Microlife уже почти год реализовывает масштабный социальный проект «В одном измерении». Специалисты посетили уже десятки городов Беларуси. Встреча в Мозыре прошла в зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Известные белорусы рассказывают об известной проблеме – инсультах и инфарктах. Доступно, открыто, ново. Впрочем, как и сам социальный проект «В одном измерении». Министерство здравоохранения при поддержке портала «Здоровые люди» и компании Microlife изменила тактику профилактики. Дефицит знаний, опыта, недооценка болезни решили компенсировать встречами, причем специалисты выезжают непосредственно в регионы, приглашают местных медиков. Своеобразный «сердечный патруль». На такие профлекции обычно приглашают представителей всех предприятий и организаций города. Знают, услышанное обязательно расскажут коллегам. Так что охват аудитории получается значительный. Вычеркнуть себя из так называемой группы риска «Инсульт-инфаркт» вполне возможно. Для этого нужно менять отношение к себе, к своему здоровью. И, конечно же, быть вооруженным. Новое поколение тонометров Microlife снабжено уникальной технологией. Можно не только измерить давление, но и с точностью до 98% обнаружить еще один фактор риска — мерцательную аритмию, причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями. Принцип работы технологии AFIB прост. Она не требует каких-то особых действий. Если у человека имеются признаки мерцательной аритмии, тонометр оповестит об этом. Актуально, особенно если проанализировать статистику медиков. Инсульты и инфаркты молодеют, число больных увеличивается. Наверняка каждый из нас может рассказать даже и не один случай про инсульт–инфаркт в своем окружении. Нынешняя профилактическая компании против болезней сердца и системы кровообращений направлена как раз на то, что бы таких историй было как можно меньше. Кстати, полезную и нужную информацию можно получить на портале «Здоровые люди».

Светлана Грудько, Юрий Горобец.