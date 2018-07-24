Смотровая комиссия работала на улице Калинина

В Мозыре продолжают работать смотровые комиссии. Главный акцент – на обеспечение противопожарной безопасности населения.

Жительница одного из многоквартирных домов по улице Калинина Тамара Мартыновна родилась в далеком 1925 году. Мозырянка проживает одна, но ежедневно к ней наведывается сын. Вместе они встретили и представителей смотровой комиссии. Специалисты проверили работу пожарного извещателя и газовых приборов учета, поинтересовались состоянием здоровья, предложили помощь соцработника. Долгожительница уверила: хоть официально проживает и одна, но поддержки близких родственников хватает. Спокойным за свою семью во время визита смотровой и в любое другое время может быть и многодетный отец Дмитрий. Ведь свое жилище он оборудовал специальной системой «Умный дом».

За один день работы комиссия обследовала полтора десятка адресов. Главный акцент – на обеспечение безопасности населения.

Перед стартом отопительного сезона особое внимание уделяется и печному отоплению. Тщательному осмотру подвергнутся те дома мозырян, где печь – главный источник тепла. Ведь она же может стать и главным источником опасности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.