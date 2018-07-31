Подростки, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, отправились в лагерь. Несколько дней они проведут в реабилитационном центре «Право на жизнь» в Михалковкой Рудне. За это время волонтёры попытаются скорректировать сбитый жизненный ориентир подростков. Молодежный проект реализуется в центре уже много лет и носит название «Ветер перемен». Его цель — социальная адаптация подростков, профилактика преступности, предупреждение алкоголизма и наркомании среди молодежи. Для ребят все начнется с изменения статуса. В лагере подростки перестанут быть трудными.

На сегодняшний день на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 140 ребят. Самое распространенное основание для постановки – распитие спиртных напитков. В летнее время своих подопечных инспекторы стараются занять по максимуму.

Волонтёры движения «Право на жизнь» подготовили для своих гостей насыщенную программу. Это поможет ребятам измениться в лучшую сторону. Кстати, по желанию пребывание в лагере могут продлить.

Лидия Потар, Юрий Горобец