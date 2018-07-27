Школьные ремонты

Ученики от первых до одиннадцатых классов набираются сил перед новым учебным годом. А тем временем, в учреждениях образования активно идут ремонтные работы. Главная задача – сделать все, для безопасного пребывания в стенах школ подрастающего поколения.

До начала учебного года осталось чуть больше месяца. И в школах активно идут ремонтные работы. Сделано уже много: свой, положительный, отпечаток на процесс накладывают современные повышенные требования санитарных и пожарных служб. В деле подготовки учебных заведений к приему юных подопечных мелочей нет. В одних школах капитальному ремонту подверглись пищеблоки, спортзалы и санузлы. В других обновляют покрытие стен и полов, закупают в классы новую мебель и оргтехнику. Обращают внимание и на водопроводно-канализационные системы.

В 15-й школе кипят работы. Некоторые классы уже сегодня готовы принимать учеников, в других осталось навести лоск. К сентябрю в новое помещение переедет уникальный музей, создатели которого знают все об истории и жизни 33-й ракетной дивизии. Порадует школьников и полностью обновленный спортивный зал. Красивое современное помещение для занятий физкультурой и спортом будет ждать ребят и в 14-й школе. С гордостью здесь показывают и тематическую рекреацию в младшем блоке. С помощью ярких рисунков на стенах и специальной магнитной доски дети смогут в легкой игровой форме изучать правила дорожного движения.

Ремонтные работы продолжаются и в детских садах, и в спортивных школах. Финансируется подготовка учреждений образования из средств районного бюджета, резервного фонда райисполкома. Поддержку оказывают предприятия-шефы и, конечно же, родители. Экзамен готовности руководители школ начнут сдавать в начале августа.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.