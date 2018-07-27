С праздником, с Днем работников торговли!

День работников торговли отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июля. Профессиональный праздник был утвержден в 1998 году. В этом году торжество выпало на 29 июля. Торговля, как отрасль экономики, в Мозыре развивается довольно активно. Появляются новые торговые предприятия: от магазинов шаговой доступности до современных торговых центров и гипермаркетов. В канун профессионального праздника в зрительном зале цирковой студии «Арена» собрались люди, чья жизнь многие годы связана с торговлей.

В зале нет свободных мест и царит атмосфера торжества. Здесь собрались люди, объединенные выбором профессии. Работники торговли всегда на передовой. Работают и в праздники и в будни, без обеда, выходных, а иногда и в ночную смену. Большинство сотрудников – женщины. Именно они – главный двигатель прогресса в этой отрасли. Если говорить о развитии сферы в Мозыре, нам есть чем гордиться. Успехи отрасли в целом и каждого работника в частности отметили грамотами и дипломами Мозырского районного совета депутатов и районного исполнительного комитета. На сцену выходили люди, чей труд не остался незамеченным. Слова благодарности и признательности и конечно поздравления и теплые пожелания в канун профессионального праздника звучали неоднократно. В этот день работникам торговли дарили немало музыкальных подарков. И хотя уютный зал не смог вместить всех желающих, слова благодарности и теплые пожелания были адресованы каждому, кто стоит за прилавком.

Лидия Потар, Юрий Горобец.