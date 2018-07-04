Председатель исполкома Елена Павлечко от имени всех мозырян поздравила ветеранов

Поздравление ветеранов на главный государственный праздник – традиция, которая с годами становится все более почетной, более трогательной и одновременно все более ответственной. Если на День Победы был в списках 91 ветеранский адрес, то сегодня их всего 88. Первый вопрос, не дожидаясь поздравлений, от Владимира Николаевича Левковского. «Столько там наших осталось?». Владимиру Николаевичу 94 год. Дедушку забрал к себе внук. Ветеран, боец 1-гоУкраинского фронта, сегодня в особом почете. Ему – самые искренние поздравления.

Председатель исполкома Елена Федоровна Павлечкоговорит, слова на такие поздравления подбираются легко, они идут от души, из самого сердца.

Еще один ветеранский адрес, Интернациональная 117. Алексей Яковлевич Орлов тоже окружен заботой и вниманием. Ухаживает за ним сын. Говорит, у папы – богатырское здоровье, человек еще старой закалки, только вот ноги подводят. 96 лет, как никак возраст. Алексей Яковлевич свою долю благодарностей принимает как настоящий военный.

Ивана Антоновичи Вафека дочь забрала из Наровлянского района. Старость и болезни – сильный противник. Дедушка признался – сдается, но такие встречи придают сил.

Николай Иванович Корчаков против старости и хандры, кажется, знает секрет. Весел, патриотичен, энергичен, сыплет комплиментами и в курсе всех новостей, и районных и мировых. Участник великой отечественной, партизан, себя называет идейно выдержанным и политически подкованным, в свои годы заряжает бодростью и оптимизмом.

Елена ФедоровнаПавлечко в конце поздравительного марафона отметила, ветераны – это особые люди, после вот таких вот встреч на душе становится теплее. И наша задача – сохранить и приумножить то, что они отстояли и завоевали для нас.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ