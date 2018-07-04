Парад в честь Дня независимости в Калинковичах

Главный государственный праздник большим парадом отметили и в соседних Калинковичах. Мероприятие прошло при пасмурной погоде, но в самом теплом настроении.

Утреннее небо 3 июля над Калинковичами оказалось затянутым тучами, периодически накрапывал мелкий дождь. Но, несмотря на капризы летней погоды, настроение у местных жителей было по-праздничному радостное и теплое. На торжество собрались сотни человек – участников и зрителей. От самых юных, кто смотрел парад в колясках, до главных героев – ветеранов и участников Великой Отечественной войны.Ветеранов, которые смогли принять участие в параде, на площадь привезли в ретро-автомобилях. Добрые искренние слова в адрес поколения победителей звучали повсеместно. В их честь – и шествие современных защитников Отечества: ветеранов 33-й ракетной дивизии, служащих Мозырского погранотряда и радиотехнического батальона, милиционеров, спасателей МЧС, кадетов.В яркие краски хмурое небо разукрасили воздушные шары, выпущенные еще одними участниками парада – представителями ведущих предприятий и общественных организаций Калинковичского района. Подарок всем к 3 июля подготовили и местные артисты: песни военных лет звучали в исполнении взрослых, а школьники и детсадовцы срывали гром аплодисментов после танцев и флешмоба.Парад, посвященный Дню независимости, в Калинковичах продолжился сразу несколькими митингами. С главной площади колонны отправились к памятникам, расположенным в городе. Шествие к братской могиле возглавили руководство района и член Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва Евгений Адаменко.На плитах мемориального комплекса – десятки имен тех, кто погиб, освобождая Беларусь. Тех, кто воевал за право своих детей жить под мирным небом.Стихи от молодого поколения, возложение живых цветов и венков. Для каждого присутствующего на митинге, это не просто традиционный ритуал. Это еще одна возможность сказать своим отцам, дедам и прадедам: «Мы помним, кто подарил нам независимость!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ