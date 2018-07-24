Общественные обсуждения проектов заведений общепита

Два новых заведения общественного питания появятся на карте Мозыре. По 12 августа в отделе архитектуры и строительства продлится общественное обсуждение этих проектов.

Растущему городу – новая инфраструктура. Сразу два новых заведения общественного питания могут появиться на карте Мозыря. Будущее кафе, ресторан или, возможно, столовая вырастет в конце бульвара Юности, в районе домов №44А и 127. Второй проект планируется реализовать на площадке в районе домов № 20 и 21 на бульваре Страконицкий.

Ознакомиться с проектами каждый желающий может в рабочие дни в отделе архитектуры и строительства райисполкома. На этих фото – предварительная концепция заведений. Но каким оно будет на самом деле, решат их будущие собственники.

Все мнения, предложения и замечания от мозырян принимаются в течении 25-ти дней. После – слово за архитектурно-градостроительным советом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.