Мозырянка заказала через интернет айфон по привлекательной цене в 220 долларов. В итоге – ни денег, ни телефона.

Подобные истории – не новы, но продолжают, к сожалению, случаться. В декабре прошлого года студентка училища олимпийского резерва решила сделать себе новогодний подарок. В социальной сети девушка нашла привлекательное предложение о продаже айфона по супер цене – всего за 220 долларов. Продавец требовал 100-процентную предоплату, но сошлись на частичной. Деньги мозырянка перевела на карту белорусского банка. Позже оказалось, так называемый продавец дешевых айфонов находил людей, которым требовалась работа и предлагал им легкий заработок. В их обязанности входило сообщить номер своей карты, получить на нее перевод от покупателя и перевести деньги на карт-счет украинского банка, оставив себе 10% от суммы. Свою покупку жертва мошенников ожидала почти полгода, а потом обратилась с заявлением в милицию. Возбуждено уголовное дело.