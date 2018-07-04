Мозырщина отметила 74-ую годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Праздник стартовал ровно в полдень. Несмотря на погоду, посмотреть парад пришли сотни мозырян.

О том, что по случаю 74-годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Мозыре пройдет парад, горожане и гости района знали заранее. Активная реклама в средствах массовой информации, свою роль сыграло и сарафанное радио. Несмотря на непредсказуемую погоду, в полдень на центральной площади собрались сотни зрителей, предусмотрительно вооружившись зонтиками. Параду предшествовало яркое творческое вступление. Со сцены звучали искренние и теплые поздравления с главным государственным праздником, которые призваны были согреть собравшихся в летнюю прохладу.Мозырщина – центр культурной жизни региона, родина многих именитых и талантливых людей. Концертные номера сменяли друг друга, в сжатом виде они наглядно демонстрировали творческий потенциал района. От имени участников праздника к мемориалу Курган Славы отправилась делегация для возложения цветов в память о тех, кто ценой своей жизни добывал Победу.

О начале празднования Дня независимости на территории района торжественно объявила глава Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Парад – кульминация первой части праздника. В честь погибших и выживших, в честь мирного неба и государственного суверенитета. Кстати, в этом году он проходил под эгидой векового юбилея Вооруженных сил Беларуси. Стройными рядами, чеканным шагам промаршировали колонны школьников-кадетов, ветеранов Вооруженных сил, тех, кто сражался в горячих точках, кто сейчас охраняет внешние рубежи Родины, поддерживает порядок и безопасность внутри страны, ликвидирует различного рода чрезвычайные ситуации и спасает жизни.

Автопарад открыли ветераны войны. Герои проехали по площади на автомобиле. Лишь единицы из них в силу возраста смогли посетить 74 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, эти люди собственно и подарили нам День независимости. Далее следовала военная техника и техника сельскохозяйственная. Мощные машины сейчас тоже воюют, за урожай, на кону продовольственная безопасность страны.

Завершение парада традиционно оптимистичное и жизнеутверждающее. Школьники, студенты, спортсмены –

талантливые, активные, перспективные, им определять будущее Мозырщины.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ