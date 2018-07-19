Мозырщина начала активно готовиться к новому учебному году. Открылся сезон школьных ярмарок

Половина летних каникул позади, а значит – пора вспоминать, как выглядят рюкзаки и канцтовары, одежда в деловом стиле и обувь. Это и многое другое уже можно купить на школьных ярмарках, сезон которых открылся 15 июля. Расширенные продажи товаров для учеников от первого до одиннадцатого классов будут организованы на площадках у магазина «Лидер», Дома торговли «Мозырь» и на площади Ленина у фонтана. Здесь же сделать свой выбор смогут родители дошколят и учеников художественных школ. Крупных школьных базаров в сезоне будет три – 21 июля, 4 и 18 августа. В эти дни на площади Ленина павильоны будут работать с 11.00 до 16.00.