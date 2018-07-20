Молодежные площадки у кинотеатра «Мир»

Провести пятничный вечер весело и интересно мозырянам предлагают организаторы проекта «Молодежные площадки». Главная локация – у кинотеатра «Мир».

Провести пятничный вечер весело и интересно мозырянам предлагают организаторы проекта «Молодежные площадки». Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районный комитет БРСМ, клуб каратэ «Сэйдокай» и кинотеатр «Мир» объединились, чтобы сделать досуг молодежи ярким, разнообразным и креативным. Каждую пятницу на главной локации – площадке у кинотеатра «Мир», — с 19.00 до 21.00 будет звучать динамичная музыка, проводиться мини-концерты, мастер-классы, показательные выступления и конкурсы. Программу еженедельно обещают публиковать в социальной сети ВКонтакте.