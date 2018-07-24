Милиционеры просят внимательно посмотреть следующее видео. Если вы узнали эту пару, то просьба позвонить по телефону 102

Это видео с камер наблюдения магазина «Дары от зари» на Ульяновской. Запись от 21 июля. Мужчина и женщина выбирают продукты. В то время, когда женщина совершала покупки, мужчина заметил на полу торгового объекта деньги. После недолгих раздумий и совещаний с дамой, подобрал найденное. Если вы узнали пару на видео, просьба позвонить по телефонам

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