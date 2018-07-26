МГПУ. Итоги вступительной кампании-2018

Куда пойти учиться? Вопрос для тысяч вчерашних выпускников уже не актуальный. Вступительная кампания-2018 финиширует. Вузы подводят итоги и готовятся к встрече со студентами. Репортаж из Мозырского педагогического университета.

Мозырский педагогический университет встречает тишиной. Еще пару дней назад здесь было не протолкнуться от абитуриентов и их родителей. Но их волнения уже позади, а в приемной комиссии озвучивают результаты.

Востребованные специальности – физкультура, дошкольное и начальное образование, иностранные языки, биология. На заочной форме обучение в лидерах «профессиональное обучение «строительство». Выросли, в среднем на 20, и проходные баллы. 275 баллов обеспечили учебу по специальности «иностранные языки. английский-немецкий». С самыми высокими баллами, суммарно 323, подала документы в Мозырский ВУЗ девушка из Лельчиц, будущий преподаватель иностранных языков. Картина вступительной кампании-2018 выглядит довольно оптимистично. Как и в некоторых вузах республики, остались незакрытыми места на специальности технического профиля. Дополнительный набор в Мозырский педагогический для некоторых абитуриентов, которые не прошли по баллам в другие вузы, – еще один шанс стать студентом. Подробную информацию можно получить на сайте университета.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.