Красивые вещи по доступным ценам. Оказывается такое возможно. Как совершать покупки без вреда для семейного бюджета?
Покупки могут приносить радость, без сожаления о потраченных деньгах. Магазин «Одежда» в торговом центре «Смак» – это тот случай, когда знание цены не уменьшает удовольствия от покупки.
Свои двери магазин распахнул 1 июля. Площадь торгового зала — 268 квадратных метров, ассортимент – тысячи наименований товаров. Модные новинки, тренды сезоны, пёстрые принты и пастельные тона. Одежда для всей семьи, обувь, нижнее белье, аксессуары, приятные мелочи, в общем, все, что душе угодно. А, главное, цены, которые совсем не кусаются. Яркие детские футболки – от 4 рублей, вот такая девичья блузка – всего 17, на модниц постарше – 23 рубля, школьный сарафан – меньше 30, а стильный брючный костюм модной расцветки – 45 рублей. Есть здесь и аксессуары на любой вкус, обувь по бюджетной цене, постельное белье и принадлежности, домашний текстиль. За несколько недель магазин уже приобрел своих клиентов. Ассортимент магазина «Одежда» разнообразен настолько, что без покупки не уходит никто.
Здесь не бывает звенящей тишины, а продавцам некогда скучать. Все потому, что покупатели есть всегда. Но в тоже время достаточно примерочных и консультанты всегда помогут определиться с размером и выбрать то, что подходит именно вам. Сейчас спрос на летнюю одежду: футболки, шорты, купальники. В канун нового учебного года – большой интерес вызывает ассортимент товаров для школы. Разнообразная коллекция одежды для мальчишек и девчонок, большой выбор рюкзаков, сменной и спортивной обуви. Ассортимент постоянно обновляется. Продавцы обещают, с приближением осени покупателей ждут теплые новинки. И в любое время года – теплый прием.
Магазин «Одежда ждет своих покупателей по адресу: ул. Мира 9, район городского бассейна, 2 этаж торгового центра «Смак»
Красивые вещи по доступным ценам. На втором этаже торгового центра «Смак» открылся магазин «Одежда»
Красивые вещи по доступным ценам. Оказывается такое возможно. Как совершать покупки без вреда для семейного бюджета?
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