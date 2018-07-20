«Километров добра» от мозырян. Жители Мозыря могут пробежать в помощь детям

Жители Мозыря могут пробежать в помощь детям. О старте очередного социального благотворительного проекта сообщила компания velcom.

С 23 июля мозыряне, а вместе с ними – и жители всей Гомельской области смогут принять участие в акции «Бегущие города». В течение семи дней компания velcom объединит любителей бега, которые ценят здоровый образ жизни и готовы помочь больным детям. Выходя на пробежки, не важно, в лесопарк, на стадион или в спортзал, участники акции будут делать публикации в соцсетях с указанием своего результата и хэштегом «велкомбегом», а также дополнительным хэштегом «Гомель». Чем больше «километров добра» пробегут участники акции в каждой области, тем большую сумму получит «Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации «Верасок». Общий фонд благотворительной помощи составит 165 000 рублей. Одно из детских медучреждений в каждой области получит от 15 до 40 тысяч рублей, в зависимости от активности бегунов. Результаты акции и победителя челленджа озвучат 4 сентября на итоговой пресс-конференции в Минске.