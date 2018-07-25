Каникулы без дыма и огня. Спасатели пришли на встречу в летний лагерь пятой школы

Каникулы – время, когда школьная жизнь останавливается. Но так думают только непосвященные. Даже в летнее время многие школы продолжают принимать своих учеников. Хотя бы в качестве воспитанников оздоровительных лагерей. Именно для таких ребят, тех, кто посещает лагерь 5 школы, сотрудники МЧС провели полезное профилактическое мероприятие.

В 5 школе многолюдно. Ребята, посещающие школьный лагерь, в полном составе собрались в фойе. Атрибутика торжества и приподнятое настроение. Будний день школьного лагеря разнообразят сотрудники МЧС. В свой праздник, а именно сегодня пожарной службе Беларуси исполняется 165 лет, спасатели пришли, что вновь напомнить детям основы безопасности.

Лето – не самое безопасное время. А дети нередко попадают в различные чрезвычайные ситуации и даже становятся виновниками их возникновения. Так, в этом году детская шалость в районе привела к возникновению двух пожаров. Именно поэтому спасатели и педагоги добиваются, чтобы дети четко знали, как действовать в случае возникновения возгорания.

В игровой форме с детьми повторили основные правила. 3 команды участников, активные зрители-болельщики. На 6 станциях детям предлагали найти решение той или иной ситуации, выполнить определенное задание. Команда победителей получила символические призы.

Лидия Потар, Юрий Горобец.