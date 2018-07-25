Итоги работы отраслей социальной сферы за первое полугодие подвели в Мозырском исполнительном комитете

Одним из главных приоритетов для нашей страны являются люди. Известно, что Беларусь является социально ориентированным государством. О том, с каким результатом сработала социальная сфера Мозырщины в первом полугодии 2018-го, говорили участники большого заседания с участием председателя райисполкома Елены Павлечко. Трудоустройство, социальная защита, идеологическая работы, здравоохранение, спорт, образование. Итоги работы и развития своих отраслей подводили их руководители.

84% средств районного бюджета направляется в социальную сферу. А значит, мелочей быть не может, и требования – традиционно высокие. Одна из целей подобных заседаний в расширенном составе – подробный разбор каждого направления, поиск путей решения проблемных вопросов. К примеру, более 3600 мозырских медиков сегодня работают в 19-ти организациях здравоохранения. В первую очередь, их усилия направляются на повышения качества оказания медицинской помощи и выполнение целевых показателей. Подробно, с расстановкой приоритетов, в райисполкоме рассмотрели и работу управления по труду, занятости и социальной защите населения, спортивных и образовательных учреждений района. Результативный диалог будет способствовать дальнейшему плановому развитию социальной сферы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.