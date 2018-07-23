Инновационные технологии в хирургии. Областная научно-практическая конференция врачей-хирургов прошла в Мозыре

Областная научно-практическая конференция врачей-хирургов с международным участием прошла в Мозыре. Темой для общения медиков стали инновационные технологии в хирургии. Участие в форуме приняли и маститые высококвалифицированные эскулапы, и молодые врачи.

Медицинский форум в Мозыре собрал воедино специалистов разного уровня. От заслуженных и известных в области хирургии до только начинающих практиковать врачей. Конференция не случайно проходит на мозырской земле. Мозырщина и сегодня сохраняет за собой обязательства по обеспечению квалифицированной медицинской помощью жителей района и еще шести близлежащих регионов. А еще большую роль играет то, что обучение специалистов здесь считают одной из самых важных задач. Для молодых врачей конференция является прекрасной возможностью почерпнуть знания у ведущих специалистов в области хирургии. Чтобы не делали ученые в кулуарах, об этом должны знать врачи-практики. Именно с этого утверждения начал свое выступление профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Станислав Третьяк. На конференции он представил экспериментальное обоснование метода лечения спаечной болезни. По его мнению, в этой области, наши ученые смогли совершить прорыв. Значительные успехи достигнуты и в хирургическом лечении осложненного хронического панкреатита.Приезд представительных гостей для мозырских медиков – это еще и своеобразный экзамен. Причем на международном уровне. Именно участие профессора из Германии Моритца фон Франкенберга обеспечило конференции международный масштаб. Сегодня господин Моритц выступил перед коллегами с докладом, а накануне он принял участие в сложнейшей операции по удалению почки, которая прошла в Мозырской больнице. Консервативное лечение пациента долгое время не приносило желаемых результатов.Сам Моритцфон Франкенберг признается, в отличие от сцены, в операционной он чувствует себя более уверенно, и даже языковой барьер у операционного стола практически стирается.Кроме участия в операции и выступления на конференции, у профессора из Гейдельберга была еще и миссия гуманитарного характера.Медицинакак наука каждый день идет вперед. В тоже самое время протоколы лечения больных пересматриваются только примерно раз в 7 лет. Задача таких форумов, чтобы представляемые на них международные рекомендации утверждались на уровне Министерства, а врачи-практики могли использовать в работе научные данные со всего мира. Тогда лечение больных будет вестись на самом передовом уровне, вне зависимости от того, происходит это в столичной клинике или в полесской глубинке.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ