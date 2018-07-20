Имя, крышу и надежных покровителей получил еще один родник в Мозырском районе

Подножье горы недалеко от деревень Нагорные и Новики. Рядом детский оздоровительный центр «Сидельники». Вековые сосны, пару метров до реки. Здесь бьют десятки больших и маленьких ключей. Один из них был облагорожен еще в 1973 году. С тех пор утекло немало воды, в прямом смысле, время практически стерло прежнее благоустройство. В июле 2018 здесь снова навели порядок. Источник словно ожил, а вода в нем как будто стала еще чище и целебнее. В день освящения у родника собрались те, кто занимался его обустройством, местные жители, представители власти и церковнослужители. Источник назвали «Добрица» и освятили в честь святой блаженной Матроны Московской. Земное покровительство над родником взяли сотрудники Мозырского Подземного хранилища газа. Это уже не первый благоустроенный источник на их счету, да и не последний. Можно сказать, у работников хранилища газа в части благоустройства родников есть свой фирменный стиль. Подарок природы сегодня выглядит как комфортное место отдыха. Председатель Мозырского Совета депутатов Валентина Назаренко призвала всех мозырян беречь то, что подарено нам природой.

Некоторое время журчание воды перебивали церковные песнопения и молитвы. А затем к источнику потянулись желающие испробовать и набрать впрок чистейшей водицы. Кстати, лабораторные исследования подтвердили качество здешней воды по всем показателям. Из самых недр земли, студеная, родниковая, без хлора, прошедшая природную фильтрацию.

Лидия Потар, Николай Капустин, Юрий Горобец.