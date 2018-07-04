Дискотека под открытым небом, гимн, салют. Вечерняя программа

Вечерняя программа Дня независимости была особо динамичной. Музыкальный проект творческих коллективов и исполнителей под названием «Беларусь у маімсэрцы», также подарком гостям праздника стало выступление столичнойкавер-группы «YELLOWSTONE LIVE BAND». После все вместе спели гимн Беларуси, а завершилось все фейерверком.

Вечерняя программа Дня независимости по-мозырски проходила особо динамично. Гости праздника вместе со столичной кавер-группой«YELLOWSTONE LIVE BAND» под предводительством мозырянина, финалиста детского Евровидения Егора Волчка, пели известные хиты, активно танцевали, признавались в любви городу и республике. Даже погода поддержала всеобщее веселье, хотя солнце так и не выглянуло, зато небо перестало плакать. Ритмичные движения не давали замерзнуть, а позитивная музыка настраивала на радостный лад. Центральная площадь превратилась в огромныйтанцпол. Местные творческие коллективы и исполнители не отставали. Дискотека под открытым небом удалась. Несколько часов в ритме диско зарядили мозырян и гостей города эмоциями и энергией. Без 5 минут 11 Мозырщина присоединилась к республиканской акции «Споем гимн вместе». Главную композицию страны пели искренне и торжественно. Минута единения и патриотизма. Логичным и ярким завершением праздника стал фейерверк. Разноцветные вспышки огней в мирном небе над Мозырем – в честь свободы, в честь независимости Беларуси.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ