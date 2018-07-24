Десятки молодых мозырян этим летом будут работать в составе студенческих отрядов

Трудовой семестр штаб студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи открыл еще в мае. С пользой для здоровья и своего кошелька это лето проведут десятки молодых мозырян. Студенты педагогического университета, учащиеся колледжей и школьники все чаще предпочитают отдыху труд. И Мозырский районный комитет БРСМ старается им помочь. Сервисный отряд уже отработал во время проведения централизованного тестирования. 13 счастливчиков-студентов сейчас активно трудятся в детских лагерях в Сочи, еще 5 человек отправились в Курск. Среди районных предприятий внимание к молодежи проявили строительные организации – отряды заступают на «Мозырьпромжилстрой», «Полесьестрой» и УМ-58. Кроме того, юных работников ожидают в сезоне на жировом комбинате в Гомеле и на полях Мозырской овощной фабрики.