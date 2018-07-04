День независимости. Гулянья в парке

После красочного парада на центральной площади начался концерт, однако многие гости праздника отправились в парк с символичным названием «Победа». Здесь организаторы мозырского Дня независимости постарались сделать все возможное, чтобы этот день действительно запомнился.

В главный белорусский праздник традиционно много военной символики. Ведь независимость напрямую связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. Дети, которые в рамках праздника смогли посидеть на настоящем бронетранспортере и сделать запоминающиеся фото, взрослые, которые тоже могут подержать в руках настоящее оружие, примерить обмундирование. Сказать, что это сугубо военный праздник, не совсем верно. Празднования Дня независимости –

это гимн мирной жизни. Песни, танцы, конкурсы и викторины, а адреналин только от аттракционов. Разнообразные концертные площадки, задорные народные песни, в искреннем и харизматичном исполнении, от которых, как говорится, ноги сами бросаются в пляс.Все хорошо, вот только погода немного подвела, сетовали участники праздника. Но организаторы общегородского масштабного мероприятия постарались сгладить метеонедочеты. По-семейному тепло, интересно, доброжелательно и действительно весело. Такова атмосфера царила в парке.

Мозырские объекты торговли радовали кулинарными изысками. Местные исполнители призывали активно танцевать, чтобы не замерзнуть. Гулянья в парке продлились до самого вечера.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ