Что будет на месте бывшего хлебозавода на Пролетарской?

На улице Пролетарской в районе старого хлебозавода ведутся ремонтные работы. Остановку перенесли, а обходить развернувшуюся стройку приходится по проезжей части. Что же будет на этом месте?

Как выяснилось, здание бывшего хлебозавода было выкуплено частной фирмой еще около года назад. Сегодня владельцы приступили к благоустройству прилегающей территории.

По планам проектировщиков внешний вид фасада и части прилегающей территории значительно изменится. Тротуарная плитка, газоны, лавочки и урны. И кстати, на прежнее место вернут остановочный пункт. Правда, уж в современном исполнении.

Что касается самого здания бывшего хлебозавода, его дальнейшее целевое использование пока не известно. Предварительно, помещения планируют отремонтировать и сдавать в аренду. Но пока постройка требует только значительных вложений.

К работе на данной территории строители приступили в июле, а завершить благоустройство планируют к концу лета. За это время и фасад здания и территория вокруг него изменятся в лучшую сторону.

Лидия Потар, Юрий Горобец