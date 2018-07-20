Белорусская картина «Завтра» получила несколько премий на известном французском кинофестивале. Ее автор – 25-летняя уроженка Мозыря Юлия Шатун

Заснеженные пейзажи Мозырщины французские кинокритики сравнили с мировой классикой. А фильму «Завтра», который сняла наша 25-летняя соотечественница Юлия Шатун, присудили сразу несколько премий на известном фестивале в Марселе. Известность дебютная работа мозырянки получила, когда стала победителем Национального конкурса «Лістапад» и получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «за создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества». В центре сюжета – история обычной пожилой семьи, чей сын учится в Минске. Будничную рутину разрушают лотерейный билет и надежда на крупный выигрыш. Главные роли в короткометражке исполнили родители Юлии Шатун. На недавнем фестивале в Марселе мозырянка получила приз за лучший дебютный фильм, приз имени Рено Виктора, а также была удостоена двух специальных упоминаний. Мозыряне познакомиться с фильмом могли в феврале этого года, когда в библиотеке микрорайона «Восточный» организовали встречу с автором. Планируется, что в белорусский прокат «Завтра» выйдет в сентябре.