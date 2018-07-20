«Алексис» на Славянском базаре

Творческий потенциал Мозыря раскрыли на главной сценической площадке этого лета. В Витебске, в рамках Дня молодежи на Славянском базаре, выступил театр танца «Алексис». И… покорил не только зрителей, но и жюри.

На главной культурной площадке этого лета – «Славянском базаре» в Витебске», — собрались тысячи артистов и зрителей. Внимание многих было приковано, в том числе, и к тематическим мероприятиям. Например, Дню молодежи. Здесь выступали самые талантливые ребята со всей страны. В конкурсной программе «Огня танцев» переплелись самые разные направления: восточные мотивы, брейк, белорусский народный танец. В номинации «Шоу-программа» со своим горячим танго выступил Заслуженный любительский коллектив Театр танца «Алексис». И… покорил не только болельщиков, но и жюри. Диплом победителя пополнил внушительную коллекцию наград мозырских танцоров.