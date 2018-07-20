Акцент – на диспансеризации населения. Совещание в исполнительном комитете

Здоровье – главная ценность каждого человека. А здоровье населения страны – это уже национальная безопасность. Как сохранить его? Какие меры профилактики показали себя с лучшей стороны? И что может сделать руководитель каждого предприятия для того, чтобы его работники оставались в строю? Эти вопросы рассматривали на совещании в райисполкоме.

Здоровье – тема безграничная. Собрав вместе практически всех руководителей района, мозырские медики акцент сделали на диспансеризации населения. А точнее на порядке взаимодействия между организациями здравоохранения и руководством предприятий по контролю проведения диспансерного наблюдения работников, полноты и своевременности выполнения назначенного обследования и лечения. Медицинский ликбез предваряла своеобразная регистрация участников. Прежде чем войти в зал, каждому измеряли давление. Именно такая простая процедура, по мнению врачей, должна проходить в начале рабочего дня каждого сотрудника, особенно перешагнувшего 40-50 летний возрастной рубеж. Кстати, говоря о присутствующих, у значительной части цифры давления оказались повышены, а у некоторых приближались к 200. Именно такое отношение к собственному здоровью и приводит к печальным последствиям.

Если говорить цифрами, за прошлый год в Мозыре умерло 138 человек трудоспособного возраста. Из них 113 – мужчины. Самая частая причина летальных исходов – болезни системы кровообращения. Именно мужчины от 40 до 60 лет находятся в зоне самого высокого риска. Диспансеризация и скрининговые исследования –

это методы, позволяющие выявить проблемы со здоровьем, когда заболевание еще не проявляет себя клинически. Объем исследований, предлагаемых в рамках диспансеризации, зависит от возраста. У руководителей медики настоятельно просили содействия в проведении медосмотров. Кроме проблемных моментов, медики поделись планами и рассказали о новшествах. Так, сегодня в районе активными темпами идет внедрение электронных карт и рецептов. Уже к 2020 году в наших поликлиниках планируют отказаться от бумажных носителей: карт и рецептов. Единая электронная база позволит врачам оперативно получать и обмениваться информацией о состоянии здоровья каждого пациента, а больному не придется проходить те или иные исследования по несколько раз