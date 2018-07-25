165 лет пожарной службе Беларуси

25 июля в Беларуси отмечается 165-летие со дня основания пожарной службы. На торжественную встречу в канун праздника собрались и представители Мозырского ГРОЧС. На мероприятие пригласили семьи, творческие коллективы, почетных гостей.

Героев огненного фронта чествовали в Городском Дворце культуры в канун профессионального праздника. В этом году все мероприятия – юбилейные: пожарная служба Беларуси существует уже 165 лет! Столетия и эпохи сменяли одну за одной, и к пожарной каланче сегодня добавилась современная аварийно-спасательная техника. Современные сотрудники МЧС готовы противостоять любым чрезвычайным ситуациям.

Прожить одну жизнь – спасти тысячи. Для большинства вот этих бравых мужчин в красивой форме эта фраза – настоящий трудовой девиз. В праздничный день, представители опасной и мужественной профессии, желают друг другу сухих рукавов. Много теплых слов в адрес спасателей звучит от почетных гостей – представителей силовых структур, сферы образования, духовенства. Приветственный адрес зачитала и председатель районного Совета депутатов.

За отличную службу и преданность профессии – почетные грамоты и заслуженные награды. Поддержать и поздравить спасателей пришли жены, мужья и дети. По-настоящему семейную атмосферу праздника дополнительно подчеркнули и выступления талантливых мозырских артистов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.