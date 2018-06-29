Жильцы дома 163 по бульвару Юности продолжают бороться против строительства почты на определенном участке. Подрядчиков и технику встретили мамы с колясками.

История с «пятном застройки» возле дома 163 по бульвару Юности получила острое продолжение. Утром 29 июня подрядчики пригнали строительную технику и привезли пиломатериалы, чтобы начинать работы. Однако на площадку вышли жильцы, находившиеся в тот момент дома. В том числе, молодые мамы с колясками. Напомним, на этом месте – в торце многоквартирного жилого дома – через несколько месяцев должно появиться почтовое отделение. Однако владельцы квартир, среди которых много семей с детьми, выступают против стройки именно на этом участке. Ратуя за безопасность подрастающего поколения, они посадили деревья и хотят оставить здесь «зеленую зону». Представители противоположной стороны – застройщики и контролирующие службы исполкома, — уверяют, строительство почты ведется на законных основаниях, отвод земельного участка на местности под строительство социального объекта был проведен с соблюдением всех законодательных процедур. Тем не менее, активисты дома 163 уже подали письменное заявление в райисполком и продолжают отстаивать свою позицию.