Засушливая погода сменится вскоре дождями. Синоптики обнадеживают аграриев. Уже после прошедших осадков агрометеорологические условия для формирования урожая зерновых культур улучшились главным образом в восточных и в некоторых центральных районах республики. Однако специалисты констатируют неблагоприятную ситуацию – на значительных площадях в южной и в западной частях страны зерновые колосовые по-прежнему испытывают недостаток почвенной влаги. Здесь почвенная засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления. Повреждения зерновых культур (пожелтение, засыхание листьев и стеблей) зафиксированы рядом метеостанций в Гомельской, Гродненской, Брестской и Минской областях. По сообщению Гидрометеоцентра, в конце недели ожидаемые дожди во многих районах республики должны пополнить содержание влаги в почве и улучшить влагообеспеченность сельскохозяйственных культур. На Мозырщине погода изменится в пятницу. Сильные дожди, гроза и усиление ветра. А в субботу температура опуститься до 11, 13 градусов со знаком +.