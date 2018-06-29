Заседание исполкома. Готовность Мозырщины к уборке урожая и укрепление общественной безопасности и дисциплины

На очередном расширенном заседании райисполкома обсудили актуальные темы: готовность Мозырщины к уборке урожая и укрепление общественной безопасности и дисциплины.

На ежемесячное расширенное заседание райисполкома традиционно пригласили руководителей предприятий и организаций. На повестке дня – важные вопросы, но стартовали с приятного: почетную грамоту за добросовестный труд председатель Елена Павлечко вручила директору экспериментальной базы «Криничная» Николаю Рубахе.

Готовы ли сельхозорганизации района приступить к уборке урожая? Ответ на этот вопрос прозвучал в первом докладе. В хозяйствах двух регионов – Мозырского и Наровлянского – предстоит убрать 16 425 гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур. Также имеется 2585 гектаров рапса, к уборке которого приступили накануне. К уборочным работам во всех хозяйствах практически готовы 68 комбайнов. Как только позволит погода, механизаторы и их помощники смогут выезжать на поля. В это же время продолжается заготовка травянистых кормов. С учетом роста численности крупного рогатого скота и свиней в районе и кормов на предстоящую зимовку заготовят больше. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины доложил начальник управление по труду, занятости и соцзащите населения Михаил Пашинский. В целом, работу по реализации требований Директивы Президента №1 отметили удовлетворительной. Однако есть те, кто сработал недостаточно. В том числе, «Мозырский райижилкмохоз», «Экспериментальная база «Криничная», «Полесьестрой». По итогам заседания райисполкома вынесен ряд решений. Ответственность за их исполнение возложена на заместителей председателя по направлениям.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.