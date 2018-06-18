Заряд позитивной энергии и прекрасное настроение. Туристический слет Мозырского лесхоза и РОВД

Лето – активная пора туристических слетов. В атмосферу палаточной романтики, песен у костра и необычных соревнований в минувшие выходные окунулись сотрудники Мозырского опытного лесхоза и районного отдела внутренних дел.

«Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает». Неформальный девиз Мозырского опытного лесхоза стал поводом для большого туристического мероприятия. В красивейших местах – на территории санатория «Сосны», — на три дня разбили палаточный городок. В атмосферу студенческой романтики, песен до рассвета у костра и необычных соревнований окунулись полсотни работников лесного хозяйства.

Свою форму на удобные спортивные костюмы сменили и приглашенные гости туристического слета – дружная команда Мозырского РОВД. Для милиционеров, уже по традиции, выездное мероприятие обрело семейный формат.

Стартовал слет в пятницу вечером. А субботу посвятили спортивным соревнованиям. Проходили полосу препятствий, метали валенки, перетаскивали огромное бревно. Параллельно демонстрировали жюри бытовые условия лагеря и кулинарные способности.

Победители и призеры соревнований получили призы от организаторов. И общий для всех подарок – заряд позитивной энергии и прекрасное настроение в канун очередной рабочей недели. Традицию проведения туристических слетов в Мозырском лесхозе обещают продолжить в следующем году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов