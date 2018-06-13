За активное сотрудничество в плане обеспечения и подержания общественного порядка. В РОВД наградили мастера производственного обучения автошколы ДОСААФ Станислава Невмержицкого

В Мозырском РОВД на глазах у многочисленных сотрудников на очередной планерке наградили мастера производственного обучения Мозырской автошколы ДОСААФ Станислава Невмержицкого за активное сотрудничество в плане обеспечения и подержания общественного порядка.

Грамота, благодарность, материализованная в премию, громкие аплодисменты. На планерке в отделе милиции наградили мастера производственного обучения Мозырской школы ДОССАФ за многолетнее плодотворное сотрудничество. Станислав Невмержицкий, можно сказать, из автодинастии. Дед был одним из первых мозырских водителей. Сам Станислав Петрович более 30 лет работает в ДОСААФ. По его стопам, а уместнее в этом случае по следам шин, пошли и сыновья. Двое старших тоже обучают вождению. А членом добровольной народной дружины Станислав Петрович впервые стал еще в советские времена.

Станислав Невмержицкий за время работы обучил вождению сотни курсантов, причем, по одним из самых сложных категорий С и Е. Опытный инструктор оказывает техническую помощь госавтоинспекции, также активно пропагандирует строгое соблюдение ПДД среди своих учеников.

Не оставаться безучастными и равнодушными к происходящему. Сотрудники милиции призывают мозырян к активному сотрудничеству. Пьяный, который садится за руль автомобиля, незнакомые люди, которые пытаются пробраться в соседний дачный дом. В милиции говорят, ситуаций, которые требуют постороннего вмешательства, множество и именно это вмешательство, возможно, сможет предотвратить правонарушение.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.