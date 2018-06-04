Ювелирная сеть «Царское золото» открыла в Мозыре второй по счету фирменный магазин

Ювелирная сеть с красноречивым названием «Царское золото» открыла в Мозыре второй по счету фирменный магазин, причем, в самом центре города, по адресу Советская, 138. Официальное открытие превратилось в настоящий праздник.

Открытие второго по счету фирменного магазина «Царское золото» в Мозыре стало событием общегородского масштаба. Яркая и разнообразная программа праздника плюс ко всему многочисленные подарки, розыгрыши, акции. Покупателей зазывали ведущий, клоуны, диджей и громкая динамичная музыка. Удобное расположение магазина, в самом центре города, уютный и современный интерьер. В этом торговом объекте оригинальна не только обертка, но и содержание. Разноплановый ассортимент –

разнообразные ювелирные украшения – по очень выгодным и приемлемым ценам. Супруги Сергей и Валентина Кобылинские пришли просто посмотреть и не смогли удержаться от покупки.

Первым покупателям и просто гостям праздника – подарки и сладко-игристое угощение. На память об этом дне останутся еще и многочисленныеселфи. С бокалом шампанского и на фоне золота и бриллиантов. Идеальное женское фото. Первые впечатления у покупателей самые позитивные.

Серьги, подвески, кольца, цепи, браслеты. Изящные, романтичные, брутальные и яркие. Для женщин, мужчин и детей. Это стильные и дорогие аксессуары, которые украсят любой образ, как будничный, так и праздничный. В «Царском золоте» представлен широкий ассортимент настоящих швейцарских часов. Это качество, надежность, стиль и респектабельность. Ювелирная сеть постоянно радует своих покупателей разноплановыми скидками и акциями.

Ювелирное украшение – это подарок, который актуален во все времена. В «Царском золоте» пообещали и дальше радовать своих покупателей ценовыми сюрпризами и модными ювелирными новинками. В салоне можно приобрести украшения в рассрочку или же оформить кредит.