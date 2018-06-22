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Рубрика: Cпорт

Юниорская сборная по гребле на байдарках готовится в Мозыре к чемпионату Европы

22 июня 2018, 14:54

На следующей неделе итальянский городок Ауронцо принимает молодёжный и юношеский чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, в котором примут участие представители мозырской гребли. С 28 июня по 1 июля будут идти спортивные сражения на озере Санта Катерина, после чего определятся сильнейшие мастера весла нашего континента, среди которых мы надеемся увидеть и представителей столицы Полесья.

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