Юниорская сборная по гребле на байдарках готовится в Мозыре к чемпионату Европы

На следующей неделе итальянский городок Ауронцо принимает молодёжный и юношеский чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, в котором примут участие представители мозырской гребли. С 28 июня по 1 июля будут идти спортивные сражения на озере Санта Катерина, после чего определятся сильнейшие мастера весла нашего континента, среди которых мы надеемся увидеть и представителей столицы Полесья.