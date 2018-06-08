Выходные можно провести на пляже. По состоянию на 8 июня качество воды в Припяти признано удовлетворительным

Мозырские эпидемиологи продолжают контролировать качество воды в Припяти. Отобранные по графику пробы направляют в лабораторию, чтобы выяснить кому и когда можно купаться в реке.

Специалисты Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с сотрудниками цеха водопроводно-канализационного хозяйства продолжают контролировать качество воды в Припяти. Пробы в лаборатории направляют еженедельно, чтобы вовремя предостеречь население.

Эпидемиологами установлен норматив содержания в водоемах бактерий группы кишечной палочки, при соблюдении которого купание является безопасным. Вода не должна содержать возбудителей заболеваний. На поверхности водоема не допускаются плавающие пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей. Вода не должна иметь несвойственных ей запахов. Известно, что ухудшение бактериологического качества воды в водоемах летом связано, в том числе, с интенсивным размножением микроводорослей. Сейчас уровень воды в Припяти продолжает понижаться, освобождается дно акватории. При получении двух неудовлетворительных результатов анализа воды территориальные органы госсаннадзора выносят предложение об ограничении или запрещении купания. Соответствующее решение подписывается в райисполкоме. Однако по состоянию на 8 июня качество воды остается удовлетворительным. А значит, если позволят погодные условия, выходные можно провести на пляже.