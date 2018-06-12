Выставка-ярмарка «Палеская скарбніца» приглашает мозырян!

Уже 13 по счету «Палеская скарбница» начала работу на базе городского Дворца культуры. Тематика выставки, крупнейшей в полесском регионе, не имеет ограничений. Здесь можно купить буквально все, от бижутерии до автомобиля. Одежда, обувь, аксессуары, мед, специи, чаи, восточные сладости. Завсегдатаи «Палескай Скарбницы» – ведущие местные предприятия, «Мозырьсоль», молочные продукты, «Этанол» и машиностроительный завод. Отдельный стенд – эксклюзивные поделки умельцев из «Исправительной колонии №20». Впервые свою продукцию на выставке представило частное предприятие «Белдверькомплект». Качественные двери из натурального массива, а еще красивая и долговечная мебель опять же из дерева. Вариаций продукции множество, как говорится, любое желание – за ваши средства. Столичный предприниматель Сергей Ивашко со своим товаром колесит по всем выставкам, в Мозыре не впервые. По словам легкого на подъем частника, такого рода торговые экспозиции приносят обоюдную пользу – и тому, кто продает, и тому, кто покупает. О том, что проведение такого рода выставок важно и нужно, говорили и первые посетители. Здесь порой можно приобрести продукцию, которую сложно найти в розничной сети.

У стенда с эксклюзивными экологически чистыми специями особый ажиотаж. Производитель ароматной продукции за качество приправ ручается. Специи пользуются спросом не только в Беларуси, но и далеко за пределами. Выставка-ярмарка «Палеская скарбніца» традиционно проводится в преддверии Экономического форума, который состоится 14 июня. В этот день, в день завершения выставки, пройдет официальное награждение участников по номинациям «Лучшая презентация продукции», «Самый оригинальный продукт», «Лучшее оформление стенда», «Приз зрительских симпатий».

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.