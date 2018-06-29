Вышиванки для новорожденных

Поздравлять новорожденных и их счастливых родителей в канун разных праздников – хорошая традиция Мозырского роддома и районных общественных организаций. Подарки со смыслом получают первые малыши года, те, кто родился в День матери. Перед Днем независимости гостей ожидали мозырянки, которые мамами стали 24 июня – в День молодежи.

В палате три девочки и мальчик – все они получат мягкие уютные конверты с белорусским орнаментом. Интересно, что Никита и Евгения – брат и сестра. Двойняшками мама Ольга очень гордится. Такого «сюрприза» семья не ожидала, но судьбе родители благодарны. Вместе с активистами БРСМ новорожденных поздравила и главврач Мозырщины Наталья Тишкова. Медик со стажем уверена, приятные положительные эмоции принесут пользу и мамам, и малышам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.