Выездное заседание Президиума Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма прошло сегодня на базе Мозырского района.

Профсоюзные лидеры Гомельской области сегодня посетили Мозырщину. Президиум Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма проверял деятельность местных профильных учреждений. Общую оценку району дали во время итогового заседания.

Главная цель любой профсоюзной организации – правовая и социальная защита людей. Мозырская районная организация насчитывает почти полторы тысячи человек, которые состоят в 24-х «первичках». Сам профсоюз – многоотраслевой, а значит, и решаемых вопросов – большое количество.

Среди обсуждаемых на выездном заседании вопросов нашлось место и для приятных тем. Заслуженные награды от руководства получили победители и призеры конкурсов «Лучший по профессии», «Лучшая профсоюзная первичная организация» и других.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.