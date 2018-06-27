Выбраны пять брендов Мозырского района

Подведены итоги районного конкурса «Бренд района». Выбрать один не получилось. Жюри остановилось сразу на пяти победителях. Они примут участие в праздничной выставке в Гомеле, посвященной Дню независимости Беларуси.
14 конкретных предложений, множество идей и несколько часов жарких обсуждений комиссии. Членам жюри конкурса «Бренд Мозырского района» пришлось нелегко. По результатам оценок конкурсных работ победителем и брендом Мозырского района названа продукция ОАО «Мозырьсоль». В последнее время «Мозырьсоль» радует своих покупателей креативом. Их реклама красуется даже на автобусах в столице. Мозырские солевики утверждают, что их соль любят даже лоси и предлагают всем приправить свою жизнь. В общем, белорусская соль –
это ассоциации с Мозырем. А это книга, «Удивительное путешествие по Мозырскому краю». Книга-визитка, книга-путеводитель и просто отличный сувенир. Центр «Позитивная жизнь», создатель проекта, постарался на славу и вложил в книгу массу красок и позитива. Еще один выбранный бренд – портал «Мозырь 360°». Это уже виртуальный путеводитель по городу. Панорамные фото и информационное наполнение – интернет-экскурсии будут интересны не только потенциальным гостям, но и коренным мозырянам. Куда же Мозырщина без своего замка? Декоративно-оформленный исторический центр «Мозырский замок» вошел в пятерку лучших. Музей под открытым небом, Замковую гору посещают сотни туристов. И своих приезжих гостей мозыряне ведут именно сюда. А потом потчуют продукцией «Зари». Еще один выбранный бренд. Сельхозпредприятие славится своими мясными деликатесами не только в районе. Фирменная торговля широко представлена по всей области. Продегустировать продукцию «Зари» всем можно будет на выставке в Гомеле на День независимости. Там же будут представлены и другие бренды Мозырщины, и, конечно же, других городов области и непосредственно областного центра. А мозыряне с брендами края познакомятся осенью, на выставке в рамках празднования Дня города.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.
Выбраны пять брендов Мозырского района
Подведены итоги районного конкурса «Бренд района». Выбрать один не получилось. Жюри остановилось сразу на пяти победителях. Они примут участие в праздничной выставке в Гомеле, посвященной Дню независимости Беларуси.