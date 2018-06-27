Выбраны пять брендов Мозырского района

Подведены итоги районного конкурса «Бренд района». Выбрать один не получилось. Жюри остановилось сразу на пяти победителях. Они примут участие в праздничной выставке в Гомеле, посвященной Дню независимости Беларуси.

14 конкретных предложений, множество идей и несколько часов жарких обсуждений комиссии. Членам жюри конкурса «Бренд Мозырского района» пришлось нелегко. По результатам оценок конкурсных работ победителем и брендом Мозырского района названа продукция ОАО «Мозырьсоль». В последнее время «Мозырьсоль» радует своих покупателей креативом. Их реклама красуется даже на автобусах в столице. Мозырские солевики утверждают, что их соль любят даже лоси и предлагают всем приправить свою жизнь. В общем, белорусская соль –

это ассоциации с Мозырем. А это книга, «Удивительное путешествие по Мозырскому краю». Книга-визитка, книга-путеводитель и просто отличный сувенир. Центр «Позитивная жизнь», создатель проекта, постарался на славу и вложил в книгу массу красок и позитива. Еще один выбранный бренд – портал «Мозырь 360°». Это уже виртуальный путеводитель по городу. Панорамные фото и информационное наполнение – интернет-экскурсии будут интересны не только потенциальным гостям, но и коренным мозырянам. Куда же Мозырщина без своего замка? Декоративно-оформленный исторический центр «Мозырский замок» вошел в пятерку лучших. Музей под открытым небом, Замковую гору посещают сотни туристов. И своих приезжих гостей мозыряне ведут именно сюда. А потом потчуют продукцией «Зари». Еще один выбранный бренд. Сельхозпредприятие славится своими мясными деликатесами не только в районе. Фирменная торговля широко представлена по всей области. Продегустировать продукцию «Зари» всем можно будет на выставке в Гомеле на День независимости. Там же будут представлены и другие бренды Мозырщины, и, конечно же, других городов области и непосредственно областного центра. А мозыряне с брендами края познакомятся осенью, на выставке в рамках празднования Дня города.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.