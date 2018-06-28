В минувшие выходные в Припяти утонул 57-летний житель Калинковичей

В субботу, 23 июня, стояла пасмурная дождливая и непривычно холодная для лета погода. Поэтому один из рыбаков обратил внимание на вещи, оставленные кем-то на берегу Припяти, под старым мостом. Хозяина нигде не было видно. Рыбак заподозрил неладное и позвонил в милицию. Как выяснилось позже, одежда, мобильный телефон и недопитая бутылка спиртного принадлежали 57-летнему жителю Калинковичей. Милиционеры информацию рыбака сообщили водолазам. Спустя три дня они нашли тело вблизи деревни Акулинка. В крови утонувшего обнаружено 2, 5 промилле алкоголя. С начала года это уже 3 по счету жертва водной стихии на территории Мозырского района.