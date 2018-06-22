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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе задержали автомобиль с фальсифицированным алкоголем

22 июня 2018, 10:47

2000 бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Калинковичском районе вблизи н.п. Малые Автюки на трассе был задержан большегрузный автомобиль «DAF» с российскими регистрационными номерами под управлением гражданина Беларуси. В иномарке также следовал и россиянин. Сопровождающих документов на товар не было, алкоголь был незаконно ввезен из России в Беларусь. Автомобиль с прицепом и груз переданы на склад временного хранения, уточняется сумма оценки продукции. В отношении 29-летнего гражданина Беларуси начат административный процесс за нарушение порядка оборота, перемещения, транзита.

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