В Калинковичском районе задержали автомобиль с фальсифицированным алкоголем

2000 бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Калинковичском районе вблизи н.п. Малые Автюки на трассе был задержан большегрузный автомобиль «DAF» с российскими регистрационными номерами под управлением гражданина Беларуси. В иномарке также следовал и россиянин. Сопровождающих документов на товар не было, алкоголь был незаконно ввезен из России в Беларусь. Автомобиль с прицепом и груз переданы на склад временного хранения, уточняется сумма оценки продукции. В отношении 29-летнего гражданина Беларуси начат административный процесс за нарушение порядка оборота, перемещения, транзита.