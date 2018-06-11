В Калинковичском районе выпускные для старшеклассников решили объединить и провести на центральной площади города. Напутственные слова, традиционный школьный вальс и фейерверк из сотен разноцветных шаров. Лучшим из выпускников золотые и серебряные медали вручил председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь.

Главное событие для четырех сотен старшеклассников из гимназии, 7-ми городских и 15 сельских школКалинковичского района. Такое количество виновников торжества если и могли где-нибудь разместить, то только на центральной, имени Ленина, площади города. О том, кому на этот раз предстояло принять россыпь комплементов, легко можно было определить по соответствующему наряду, который украшала традиционная лента выпускника. С оптимизмом вглядываясь в свое светлое будущее, они еще раз в свой адрес услышат наставления. Успешно справились со школьной программой, выполнили задания выпускных экзаменов. Все внимание приковано к лучшим из лучших. Главная награда – право быть занесенным в Почетную книгу. Его удостоены четверо выпускников. Еще одно свидетельство высоких достижений – аттестат особого образца в этом году получили 39 выпускников Калинковичского района. В их числе Анна Скибарь, учащаяся СШ №7. Ее одноклассница Елена Забавко среди тех, кто получает еще одну престижную награду – статуэтку «Ника» вручают призерам олимпиад и различных конкурсов. Девушка – победительница областного конкурса юных журналистов.Аттестат с оценками высшего достоинства, как подтверждение высоких результатов еще одна награда – статуэтка «Ника» в номинации «Интеллектуал». Учащемуся СШ №2 Андрею Боровику не раз доведется подниматься на импровизированную сцену.Выпускной вечер для многих из них – повод подвести итоги. Хореографические композиции в исполнении учащихся школ города. Лирическое музыкальное выступление классных руководителей и ответное слово выпускников. Дань памяти событиям середины прошлого века – возложение цветов к мемориалу Героев, погибшим в ходе освобождения города. В лучших традициях линеек и выпускных вечеров – со школьными годами прощались с помощью воздушных шаров, а кульминацией праздника стал долгожданный школьный вальс.

Вячеслав Приписнов. ТКМ